La burla de Trump a una víctima de agresión sexual "perpetúa el miedo y el silencio" de miles

Como si el dolor infringido por esas risas no hubiera sido suficiente, como si el acto de dos hombres disfrutando del sufrimiento de una mujer no fuera conmovedor en el testimonio de una víctima que habla bajo juramento, el presidente Donald Trump, en el mitin del martes en Mississippi, quiso darle a la profesora Ford un poco más de esa risa. Con la personificación y ridiculización del discurso dado por la profesora de psicología ante el Comité Judicial del Senado, hasta desató aplausos y silbidos en su audiencia.

El problema con las carcajadas de Trump y sus seguidores en Southaven no solo es el impacto que su gesto hace en la propia historia de Christine Blasey Ford. Es, como advierten los expertos en violencia sexual, el miedo y la vergüenza que ese gesto público esparce entre otras víctimas que quizás no han tenido la valentía para denunciar.

“Cada vez que una víctima o un sobreviviente oye a alguien minimizar una denuncia de violencia sexual o burlarse de lo ocurrido, eso intimida aún más para que las víctimas no hablen y no reporten a su agresor. No hay que olvidar que vivimos en un sistema en que ya de entrada las víctimas se ven con sospecha y como culpables”, dice tajante a Univisión Noticias Tracy DeTomasi, directora ejecutiva de la organización ‘No More’ (‘No más’).