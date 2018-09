Deborah Ramírez ha identificado a dos hombres que estaban en el cuarto con ella y fueron testigos de los hechos con nombres y apellidos, aunque no fueron hechos públicos por la revista The New Yorker a su pedido.





Por su parte, un compañero de clase de Ramírez, interpelado por el medio sobre lo sucedido y quien se negó a ser identificado, dijo que otro estudiante le había contado sobre el incidente y aseguró que está "cien por ciento seguro" de que le dijeron en ese momento que Kavanaugh era el alumno que se expuso ante Ramírez.







Pide que el FBI adelante una investigación.