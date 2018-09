El FBI, sin embargo, no realiza investigaciones de este tipo sino que debería haber sido la policía local la que debería haber averiguado lo sucedido si hubiera algún tipo de denuncia.

"No tengo ninguna duda de que, si el ataque a la profesora Ford fue tan malo como ella dice, las acusaciones se hubieran presentado de inmediato ante las autoridades locales del orden público por parte de sus amados padres. ¡Le pido que traiga esos documentos para que podamos conocer la fecha, hora y lugar!".



En un mensaje anterior, el mandatario afirmó que "Kavanaugh es un hombre excelente, con una reputación impecable, que está siendo atacado por políticos radicales de izquierda que no quieren saber las respuestas, solo quieren destruir y retrasar (su nominación). Los hechos (para ellos) no importan. Es algo que me pasa con ellos todos los días en DC".