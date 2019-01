El actor Kevin Spacey comparece ante un tribunal para declarar sobre presunta agresión sexual

Tras unos minutos, el juez estableció una nueva audiencia para el 4 de marzo a la que la exestrella de la serie 'House of Cards' no tendrá que asistir.

"No creerías lo peor sin pruebas, ¿verdad? No te apresurarías a juzgar sin hechos ¿verdad?, ¿lo hiciste? No, tú no. Eres más listo que eso", dijo Spacey en el video.