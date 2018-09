Mujer que acusa a Brett Kavanaugh de agresión sexual exige una investigación del FBI antes de testificar

En una carta dirigida al presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, que fue obtenida por el programa de la cadena de CNN "Anderson Cooper 360", los abogados de Ford aseguran que "una investigación completa de las autoridades confirmaría que los hechos y testigos de este asunto no tienen motivaciones partidistas. De esa forma el Comité Judicial del Senado tendría toda la información para llevar a cabo la audiencia o tomar alguna decisión".

La carta de los abogados señala que a pesar del apoyo que ha recibido por parte de la comunidad, Ford también ha sido víctima de acoso e incluso amenazas de muerte y se ha visto obligada a abandonar su hogar. Aunque la abogada, Lisa Banks aseguró que Ford hablará con el comité, aseguró que Ford no está preparada para hablar con ellos en una audiencia el lunes.

"Pedirle que se presente en cuatro o cinco días y comparecer ante el Comité Judicial en la televisión nacional no es un proceso justo. Si les importa hacer lo correcto aquí y tratar esto seriamente como lo han dicho, entonces harán lo correcto". y ellos investigarán esto adecuadamente, y ella trabajará con ellos en esa investigación y también para compartir su historia con el comité ", dijo Banks a CNN.

Este último desenlace se conoce días después de que The Washington Post publicara un artículo en el que por primera vez la autora de la carta habló, se identificó y dio detalles de su acusación contra el elegido del presidente Trump para ocupar el asiento que el juez Anthony Kennedy dejó vacante con su retiro.

Este mismo martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que no considera que el FBI deba involucrarse en la investigación.

"No creo que el FBI deba involucrarse porque ellos no quieren involucrarse. Si quisieran hacerlo, lo creería. Este no es precisamente su ámbito", comentó el mandatario en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.