El 95% de las importaciones de Canadá no provienen de EEUU, como dice Trump: la cifra real es inferior

Canadá es el tercer país que más bienes le vende a EEUU.

En el marco de la disputa arancelaria entre Canadá y Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha afirmado en varias ocasiones que el 95% de las importaciones de Canadá provienen de su país. Sin embargo, esto es falso: los datos oficiales desmienten su declaración. Aunque Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, el porcentaje real de importaciones canadienses provenientes de su vecino del sur es unos 30 puntos porcentuales menor que el mencionado por el mandatario.

"Sin nosotros, Canadá no puede mantenerse. Saben, Canadá depende de nosotros en un 95%. Nosotros dependemos de ellos en un 4%. Gran diferencia", declaró Trump durante una reunión de gabinete el 26 de febrero de 2025. Días antes, hizo un comentario similar (min 38:25) en el que dijo “ellos obtienen 95% de los productos de Estados Unidos”, sugiriendo que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

No representan esa cifra

Desde la toma de posesión de Trump, en enero de 2025 se registró un aumento en las importaciones canadienses desde Estados Unidos. Sin embargo, los datos no respaldan lo declarado por Trump de que el 95% de las importaciones de Canadá provienen de un solo país, en este caso, Estados Unidos.

Según un informe del gobierno canadiense publicado en 2024, Canadá adquirió bienes por un total de 770,200 millones de dólares en 2023 (últimas cifras disponibles), de los cuales el 62.8% (tabla 1.2, página 26) provino de Estados Unidos, seguido por China. Esta cifra contrasta con las declaraciones del mandatario estadounidense quien aseguró una proporción mayor, con una diferencia superior a 30 puntos porcentuales.

En cuanto a los servicios importados, Estados Unidos también lidera la lista, pero, nuevamente, no alcanza el 95%. En este caso, representa una cantidad cercana al 59.08% (tabla 1.4, página 29) de los servicios que Canadá adquiere de otros países. En ambos casos, aunque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Canadá, no es cierto que concentre el 95% de las importaciones canadienses o que dependa en este porcentaje de su vecino del sur.

Conclusión

Es falso que “Canadá depende de nosotros [Estados Unidos] en un 95%” o que obtiene “95% de los productos” de Estados Unidos, como ha sugerido en varias ocasiones el presidente Donald Trump cuando ha declarado en el contexto de los aranceles. Si bien Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, tanto en bienes como en servicios, un informe del gobierno canadiense indica que las importaciones de bienes desde Estados Unidos representan el 62.8% del total, mientras que los servicios suman el 59.08%. En ningún caso se alcanza el 95% mencionado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

