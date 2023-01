Lo que verás en 2023: debates sobre leyes contra las ‘fake news’ y mentiras que podrán viralizarse en nuevas redes sociales

La pandemia no acabó. Según Our World in Data , tras dos años de sufrimiento y más de un millón de muertes, un 30% de la población de Estados Unidos todavía no está plenamente vacunada contra el covid-19. Esto es una prueba de la fuerza del movimiento antivacunas y de las falsedades que alimentan sus seguidores. En 2023, habrá que continuar luchando contra esas peligrosas mentiras.