San José amplía plan para que barberías y gimnasios reabran en parques y estacionamientos públicos

Valeria Camacho, dueña de un salón de belleza, lleva más de 5 meses sin abrir las puertas de su local, pues asegura que brindar servicio al aire libre no es óptimo para el giro de su negocio.

“No me agradó mucho la idea. Desde que dieron esa noticia. Primero que nada, porque se me hace antihigiénico en el aspecto de que van a andar los pelos rondando en el estacionamiento, en la parte trasera del salón y aunque quieras andar barriendo, no vas a poder controlarlo”, explica.