“Era una fiesta pequeña”: adolescente contrae coronavirus en cumpleaños y contagia a toda su familia

“Tosía y sentí que se me iba a desgarrar (la garganta). Para toser me dolía todo. Para respirar también”, señala la residente de Oakland. Su hija, Lupita, había asistido días antes una reunión en la casa de una de sus amigas, en la que según estuvieron apenas ocho personas.

“Yo fui porque era el cumpleaños de mi amiga y tenía mucho que no la miraba. Era un fiesta pequeña, solo era como partir el pastel y comer pizza. Ahí estábamos platicando que teníamos mucho tiempo que no nos veíamos”, dice Lupita, de 16 años.

Zulema confiesa que en su familia no estaban completamente convencidos de que el coronavirus fuera algo real, pero asegura que han aprendido la lección. Ahora comparten su experiencia para que otros, principalmente dentro de la comunidad hispana, no bajen la guardia y se conviertan en una estadística más de los contagios de covid-19 en la Bahía de San Francisco.

“Fue una irresponsabilidad porque todo el mundo cree que no es verdad, que no les va a pasar. Pero sí, sí está pasando. Primero no creíamos. Decíamos que ‘es el gobierno o algo así’, pero sí pasa. Sí es verdad todo lo que dicen en las noticias”, advierte Zulema.

“Que te digan ‘mamá, me duele la cabeza, mamá me siento mal’ y no poderse levantar a darles una medicina porque tú también te estás sintiendo mal. Es completamente frustrante como mamá el no poder ayudar a tus hijos porque tú estás mal”, cuenta Eli.