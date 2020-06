Nicaragua y la factura del coronavirus: cifras engañosas, tratamientos costosos y entierros exprés

En la última semana de abril, el asilo de ancianos en San Francisco donde Zoila trabaja reportó más de 65 contagios de covid-19 entre sus residentes y empleados. Zoila dice que “gracias a Dios” ella no se infectó, pero ese miedo a la pandemia no solo tenía origen en el centro de cuidado para personas de la tercera edad, sino también en el hecho de que en su natal Nicaragua, su hermana mayor de 75 años comenzó a padecer de manera repentina de fiebre alta y tos seca, síntomas asociados con el coronavirus.

“La hospitalizaron un miércoles y el viernes ya estaba teniendo problemas respiratorios. La doctora dijo que era mejor que la entubaran, que así tal vez mejoraba. Mis hermanas preguntaron si era un problema de coronavirus y la doctora dijo que no, pero por si caso había que entubarla”, cuenta Zoila, quien prefirió ocultar su apellido y el nombre de su hermana por miedo a posibles represalias del gobierno nicaragüense.

“Le dijeron a mi familia que no la podían velar”, señala Zoila en una entrevista vía telefónica desde su vivienda en San Francisco.

La hermana de Zoila fue sepultada en Managua la misma tarde del domingo en el que recibió la llamada con la trágica noticia. Desde entonces, Zoila y su familia se preguntan el por qué de la urgencia de las autoridades para enterrar el cuerpo si, según la doctora, la fallecida no era paciente de coronavirus.

Zoila, por ejemplo, lamenta no haberse podido despedir de su hermana.

85 dólares al día por atención médica

H.E.F.D. no pudo ser admitido en el hospital Vivian Pellas el pasado 12 de mayo debido a que el nosocomio estaba abarrotado de pacientes sospechosos de covid-19, de acuerdo con el testimonio de su hijo. En esa misma fecha el Ministerio de Salud de Nicaragua reportaba apenas 25 contagios y 8 muertes confirmadas en todo el país.

Por suerte, el enfermo fue admitido en el Nuevo Hospital Monte España, no sin que antes su hijo tuviera que desembolsar un depósito de 500 dólares por concepto de “ingreso médico”.

“Yo quería que me dieran el cuerpo, porque si no llegaba el Minsa (Ministerio de Salud) y hacían lo que están haciendo con las personas que fallecen en los hospitales públicos. Se los llevan y no les dan a los familiares el lugar exacto donde los entierran,” explica el hijo de H.E.F.D. a una semana del fallecimiento.