Dan Patrick dice que está “100% seguro” de la victoria de Trump en Texas

El equipo de campaña del presidente Donald Trump ha repetido en varias ocasiones que Texas no es un estado en disputa y que esperan una holgada victoria en noviembre. Pero Texas ha sido el estado que ha visitado más veces después de Florida (dos veces en las últimas 12 semanas, para recaudar fondos) y el autobús que promueve su reelección, que se supone visita prioritariamente lugares reñidos, ha hecho parada en territorio texano.

Este distrito, de amplia mayoría hispana (casi el 70% de su población), se extiende por el suroeste fronterizo del estado: desde El Paso hasta Laredo. En 2018, la hoy también candidata demócrata, Gina Ortiz Jones, perdió frente al republicano Will Hurd por menos de mil votos. Hurd no se presenta a la reelección y declaró hace unas semanas que no estaba seguro si apoyaría al presidente Trump después de que este sugiriera postergar las elecciones del 3 de noviembre.