"Venga y mírelo" o "No está el horno para pavos": la respuesta de un artista de El Paso a un polémico tuit de Ted Cruz

“ Come and Take It” dice la imagen que compartió el senador: un pavo con una estrella, una alusión a una bandera usada durante la Guerra de Independencia de Texas , también conocida como la Revolución texana (1835-1836). La frase, que en español es “Ven por él”, es una expresión identificada con el orgullo texano. E l senador la tuiteó pese a que las autoridades han recomendado evitar las cenas de Acción de Gracias (Thanksgiving) para evitar más contagios. La advertencia de los especialistas que buscan evitar el aumento de la pandemia tiene fundamentos.