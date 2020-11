El sur fronterizo de Texas: la amarga sorpresa para los demócratas en las elecciones 2020

El gobernador Greg Abbott incluso celebró que los republicanos habían ganado terreno en el sur fronterizo de Texas , considerado hasta ahora una sólida base demócrata, aunque en su mensaje se refirió a Zapata County como parte de Rio Grande Valley , aun cuando las dos regiones son distintas y pese a que los demócratas obtuvieron buenos resultados en el Congreso, si bien no en la presidencial. Abbott, además, adjuntó como un artículo publicado en el periódico The Independent , de Reino Unido.

¿Poca atención nacional?

Un voto mexicano y conservador

“Los partidos ignoran y no invierten en el latino. Si los das por sentado, no es raro que te roben ese voto. Los republicanos han hecho más para hablar con ellos”, sostiene Nishikawa. “Hay gente que no nació aquí, que nació en Puerto Rico, que viene de otros estados, y que tiene sus propios intereses. Texas es un lugar muy dinámico. [...] No sé cómo un hispano ve cómo arrebatan a los niños de brazos de sus padres y aun así pueden votar por Trump, pero eso refleja la diversidad de los votantes latinos. Hay gente que piensa que la economía estará mejor con Trump”.