Más de la mitad del total de muertos por coronavirus en Texas son latinos

¿La razón?, la mayoría de los hispanos texanos trabajan en sectores que no permiten el trabajo en casa, tales como la construcción, la limpieza, la hostelería y la agricultura. Además, un 29% de los latinos en Texas no tienen seguro médico , en comparación con un 12% de blancos que están en la misma situación.

Una cifra que puede ser mayor

Los especialistas temen que la cifra sea aún mayor. En el condado fronterizo de Starr, al sur del estado y el condado del país con mayor porcentaje de población latina (un 95,7%), las autoridades locales han dicho que no tienen los medios para hacer las pruebas necesarias y asegurarse de que la causa de muerte es coronavirus porque no cuentan con los medios necesarios porque no cuentan con los medios económicos para hacerlo.