“Nos trae mucho alivio y felicidad”, un dreamer habla sobre lo que representa la victoria de Joe Biden para la comunidad

SAN ANTONIO, Texas.- Uno de los sectores de la población más golpeado por la administración Trump ha sido la de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA ) . Pero la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales representa para muchos de ellos "un alivio" porque ya no tendrán que luchar mes tras mes por sus vidas.

Para Seven Flores, uno de los 643,000 beneficiados de DACA, el triunfo de Biden es interpretado por la comunidad de soñadores como un "alivio y felicidad debido a que hemos sido atacados años tras años en batallas legales por la administración actual y hemos estado muy cerca de perder DACA. Estamos contentos, pero esto no significa que DACA no esté en peligro, pero sí significa que ahora vamos a estar menos a la defensiva".