Próximo frente frío podría limpiar el aire contaminado sobre Salt Lake City

Las posibilidades de que Salt Lake City reciba al menos una pulgada de esa nieve es de apenas 26% según el Servicio Meteorológico Nacional, pero eso no significa que el frente frío no vaya a traer sus beneficios a la capital del estado. La falta de nieve no debe descorazonar a nadie, ya que lo realmente importante es que finalmente se podrá respirar aire limpio en la ciudad y en el norte del estado.