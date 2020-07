Más de 100,000 votos por correo fueron descontados en las primarias de California

Más de 100,000 boletas que fueron enviadas por correo en las elecciones primarias fueron rechazadas por los funcionarios electorales de California, según datos de la Secretaría de Estado a los que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press (AP).

¿Qué pasó con las boletas descalificadas?

¿Por qué las descalificaron?

En todo el estado, un total de 70,330 boletas no alcanzaron esas marcas, indicó AP y otras 27,525 no tenían firma o la firma no coincidía con la registrada para el votante.