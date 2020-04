Esta mujer se mudará de estado para ayudar a derrotar a Trump y los republicanos

Pocas personas quieren a Donald Trump fuera de la Casa Blanca como Patricia Suflita Wilson, una activista de San Francisco, California que incluso ha puesto en venta su casa para mudarse a Arizona y apoyar a los demócratas para que ganen las elecciones.

Divorciada y con hijos adultos, Wilson dejó su trabajo en organizaciones benéficas para meterse en la arena política. Y aunque el coronavirus frenó de momento su mudanza, ella tiene la mira puesta en el estado vecino, en donde planea apoyar al astronauta Mark Kelly para que llegue al senado, según declaró a la estación KQED.

Univision Noticias habló con la mujer para que explicara su radical decisión para combatir al presidente Trump.

¿Por qué fue Trump quien te activó en la política?

En primer lugar está mi preocupación por sus calificaciones profesionales. Nunca había ocupado un cargo electo en el gobierno y todavía no tiene idea de cómo funciona nuestro gobierno. También falló en muchos de sus negocios (quiebras múltiples) y tiene un historial de no pagar a los vendedores, ser litigioso, etc.

El otro gran problema para mí fue su temperamento y si estaba en condiciones de ser jefe de estado debido a su acoso, comportamiento grosero y vulgar, además de su larga historia de ser un “niño petulante” y el “matón del patio de juegos”.

El comportamiento de Trump no se adapta a ninguna posición diplomática. Le falta fibra moral, empatía o compasión y tiene una incapacidad para escuchar puntos de vista diferentes y no acepta críticas constructivas.

Demuestra todos los días que es absolutamente incapaz de comportarse de manera profesional o diplomática. También es un conocido racista, sexista y tiene antecedentes de discriminación.

Por último, sus políticas se centran, principalmente, en ayudar a los más ricos y perjudicar a los que ya están marginados. Sus decisiones generalmente benefician sus intereses personales, en primer lugar, y no a lo que es lo mejor para el país.





¿Antes de implicarte en la política a qué te dedicabas?

La mayor parte de mi carrera ha sido en el sector sin fines de lucro. He trabajado para organizaciones que abordan problemas relacionados con niños con enfermedades potencialmente mortales y abordan mejoras en el medio ambiente y la educación. También soy voluntaria activa para varias organizaciones benéficas.

¿Por qué quieres ir Arizona particularmente?

Me mudaré a Arizona porque es un estado de oscilación. Es uno de los pocos estados que determinan el resultado de las elecciones de noviembre.

Históricamente, el estado ha votado a los republicanos, pero los votantes se están hartando y están demostrando que quieren que se escuchen sus voces y que se aborden los asuntos que son importantes para ellos.

¿Qué puedo aportar? Ante todo, mi voto. California tradicionalmente vota demócrata, por lo que mi voto no es necesario allí. Espero también ayudar a los candidatos en Arizona con mi experiencia en recaudación de fondos, comunicaciones, gestión de voluntarios, estrategia de redes sociales, etcétera.

Al final del día, solo soy una persona. Con mi propia opinión. Pero me siento obligada a ayudar y no me perdonaré si no participo y hago todo lo que puedo. Es aterrador dejar la ciudad que ha sido mi hogar durante 26 años. No conozco a nadie en mi nueva ciudad. No sé cuán enojados estarán las personas al escuchar mi opinión. No sé si decirte estas cosas podría ponerme en riesgo al hablar. Pero tengo que hacerlo. Y espero que otros puedan unirse a mí.

Algunos de mis amigos y colegas ya se ofrecen para visitarme en Arizona y acompañarme como voluntarios. Incluso mis amigos republicanos aplauden mi esfuerzo y dicen que soy inspiradora. Es una decisión emocional para mí porque amo mucho a este país. Quiero usar mis habilidades, conocimiento, mi voto. También mi pasión para defender nuestra democracia y elegir seres humanos decentes. Personas que se preocuparán más por todos los residentes de un estado o país, no solo por ayudar a los ricos a enriquecerse.





¿Cuál crees que es el mayor riesgo para las elecciones de este año?

Siento que nuestra democracia está en riesgo. Tenemos tres ramas del gobierno para asegurarnos de tener controles y equilibrios, pero, bajo Trump, esto se ha convertido en una dictadura. Hay menos preocupación por la política y él solo se preocupa por el poder.

Debido a su estilo de intimidación, la gente teme hablar. Por lo tanto, incluso aquellos que anteriormente se habían opuesto a su estilo o políticas, ahora se sientan en silencio. Están eludiendo su responsabilidad y sus obligaciones morales.

Estados Unidos es el país más rico del mundo, pero cada año tenemos más personas en situación de pobreza. Es vergonzoso. Solamente la cantidad de dinero que se necesita para que alguien sea elegido es brutal. No deberías poder comprar una elección.

Me temo que las personas y las empresas pueden hartarse y buscar mudarse a otros países. California es un estado que da más al gobierno federal de lo que recibe. Perder negocios y personas sería malo para California y malo para los Estados Unidos.





¿El coronavirus hará que la gente vote más por demócratas o republicanos?

Creo que convencerá a más personas a votar por los demócratas. Yo voto por el candidato, no por el partido. He votado por los republicanos antes. Pero claramente Trump y varios gobernadores republicanos y muchos en el Senado han respondido tan mal y defienden a este presidente sin importar cuán equivocado esté. Creo que esta lealtad ciega al presidente y al partido en el país va a ser contraproducente.

Creo que la forma en que Trump se ha equivocado al prepararse y responder a esta pandemia abrirá muchos ojos a sus antiguos partidarios. Es un mentiroso habitual. A sabiendas, engañó al público. Literalmente la gente murió porque no adoptamos el distanciamiento social antes. No teníamos, ni aún tenemos, pruebas adecuadas, no tenemos equipo de protección, no tenemos un plan. Los hospitales no tienen el equipo que necesitan para salvar vidas. En el país más rico del mundo. Esto es desmesurado.