Una solicitud de comentarios de la oficina del gobernador Tom Wolf no fue respondida.

Se ha ampliado el acceso a pruebas pero no es suficiente

El plan es llevar las pruebas a varios lugares anunciados con anticipación para que las personas que no tienen acceso a las pruebas debido a barreras como la falta de transporte puedan hacerse la prueba.

La gente no tendrá que pagar por las pruebas. Si las pruebas no están cubiertas por su seguro médico o si no tienen seguro, estarán cubiertas por la Ley CARES federal, dijo Peterson.