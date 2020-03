Crece la preocupación de los puertorriqueños en Filadelfia al confirmarse los primeros casos de coronavirus en la isla

El hombre de 71 años se contagió por una tercera persona que probablemente llegó de afuera de la isla. Este paciente que tiene diabetes y linfoma no ha viajado en los últimos meses a ningún país con un brote de este virus y tampoco ha estado en contacto con una persona diagnosticada con la enfermedad.

Carmen Martínez se mostró preocupada a su llegada a la ciudad procedente de Puerto Rico. “ Yo no creo que la isla esté preparada, no tienen la base para hacer las pruebas, no van a contar con los recursos necesarios”, dijo la mujer que visita la isla al menos tres veces al año.