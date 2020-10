Biden pidió en Pensilvania tratar al 'partido del otro' como oposición y no como enemigo

De visita en Gettisburg , Pensilvania , el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden hizo un llamado a la unidad en un momento en el que país se encuentra polarizado en la víspera de las elecciones de noviembre y en medio de la pandemia de coronavirus que no cede.

Alude a Trump sin mecionarlo

Aunque no mencionó el nombre del presidente Donald Trump , sus acciones fueron el reverso del discurso de Joe Biden , especialmente cuando se refirió a la división que enfrenta el país.

“Deberíamos considerar nuevamente lo que puede suceder cuando se niega la igualdad de justicia, cuando la ira, la violencia y la división no se controlan. Cuando miro a través de Estados Unidos hoy, estoy preocupado. El país está en un lugar peligroso”.

“Nuestra confianza mutua está menguando. La esperanza parece esquiva. Demasiados estadounidenses ven nuestra vida pública, no como un escenario para la mediación de nuestras diferencias, sino más bien como una ocasión para una guerra total, implacable y partidista. En lugar de tratar al partido del otro como a la oposición, los tratamos como al enemigo. Esto debe terminar”, afirmó.

Un peligro que acecha

“Demasiados estadounidenses no buscan superar nuestras divisiones, sino profundizarlas, debemos buscar no construir muros, sino puentes. Debemos procurar no tener el puño cerrado, sino los brazos abiertos”, dijo Biden.