Si eres un indocumentado que no puede pagar su renta, te decimos por qué no pueden desalojarte

“ La protección a inquilinos es independiente del estatus migratorio ”: Ana Ortega, directora de la división de renta de HCIDLA . Aclarando que muchos los factores por los cuales las personas no pueden pagar sus rentas en medio de la crisis del coronavirus que incluyen perdida de trabajo, cuidado de niños por que no hay escuelas, y en pero de los casos estar enfermo o estar cuidando a un familiar que lo este.

Perdí mi trabajo debido al cierre del restaurante donde trabajaba. No tengo Seguro Social válido. ¿Qué ayuda puedo obtener?

"Las personas que no tienen un número de seguro social o que sólo tienen un Tax ID o número ITIN y que no tienen documentos para trabajar legalmente en EEUU no son elegibles para recibir beneficios a través del Departamento de Trabajo del estado de California. Todas las personas que en este momento trabajan por su propia cuenta tienen también esa incertidumbre, quieren saber si son elegibles o no: las personas son elegibles siempre y cuando se haya pagado la prima de seguro la cual les hace acreedores a ese tipo de beneficios", explicó Ramos.