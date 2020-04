Eric Garcetti: "No gasten nuestros recursos, ni pongan sus vidas en riesgo"

Para este martes, en el condado de Los Ángeles subieron a 6,910 los contagios y a 169 las muertes relacionadas con el coronavirus. Cada reporte de las autoridades de salud confirman la vurilencia del covid-19 descrita por los expertos, y también son una señal de que aun hay una parte de la población expuesta al virus que no está considerando cómo una sola persona puede intensificar la crisis que muchos otros están tratando de contener.

Si bien en California , se han implementado una estrategia de respuesta a la emergencia contra el coronavirus, también es cierto que Los Ángeles es ahora el epicentro de los contagios en el estado y de no respetar la orden de quedarse en casa es posible un aumento acelerado de contagios que supere las estimaciones del Departamento de Salud de Los Ángeles.

Por su parte, el departamento de salud local urge a la comunidad de quedarse en casa esta semana y la próxima, ya que los expertos consideran el período como crítico para controlar o no la curva de contagios en el condado angelino.



Hasta el momento, en ciudades como Los Ángeles no se han tomado medidas com omultas y/o castigos para quienes incumplan las ordenes de quedarse en casa, sin embargo, las autoridades locales no descartan implementar cualquier medida que permita la contención de los casos del coronavirus