“Pagar la renta o comer”: la encrucijada de los desempleados por la crisis del coronavirus

“ No tengo ingresos para pagar mi renta, no tengo suficiente trabajo ”, dijo Juana Cortés, trabajadora doméstica a Univision Los Ángeles. Asegurando que “todo está parado”, refiriéndose a los trabajos que realizaba en casa particulares, cuyos pagos le permitían cubrir las necesidades básicas de su familia: techo y alimentación.

Perdí mi trabajo debido al cierre del restaurante donde trabajaba. No tengo Seguro Social válido. ¿Qué ayuda puedo obtener?

"Las personas que no tienen un número de seguro social o que sólo tienen un Tax ID o número ITIN y que no tienen documentos para trabajar legalmente en EEUU no son elegibles para recibir beneficios a través del Departamento de Trabajo del estado de California. Todas las personas que en este momento trabajan por su propia cuenta tienen también esa incertidumbre, quieren saber si son elegibles o no: las personas son elegibles siempre y cuando se haya pagado la prima de seguro la cual les hace acreedores a ese tipo de beneficios", explicó Ramos.