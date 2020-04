¿Llegó el día de pagar la renta y no tienes dinero porque te afectó el coronavirus? Estas son tus opciones

De acuerdo con el comunicado de la gobernación de California, "la orden prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos por falta de pago de la renta y prohíbe la ejecución de los desalojos por parte de la policía o los tribunales. También requiere que los inquilinos declaren por escrito, no más de siete días después del vencimiento del alquiler, que el inquilino no puede pagar todo o parte de su alquiler debido a Covid-19 ". Esto aplica para todo el estado de California.

Es importante aclarar que la medida no congela ni cancela el pago de la renta. Esta medida aplica para las personas que no pueden pagar sus obligaciones por la conyuntura y que no pueden ser desalojados de sus casas por no pagar a tiempo. Si una persona no ha sido afectada económicamente por la emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus es su reponsabilidad pagar la renta a tiempo.