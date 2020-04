Recursos para inmigrantes indocumentados durante emergencia por el coronavirus

El paquete económico aprobado por el gobierno federal dejó por fuera a millones de inmigrantes que no recibirán la ayuda económica para soportar la crisis que ha golpeado duramente la economía del país. A pesar de que el estado dorado ha anunciado acciones para proteger a los trabajadores que pueden estar perdiendo su trabajo o reduciendo sus horas laborales, miles de personas se preguntan si estas medidas aplican para las personas que no tienen el documento del Seguro Social.

En cuanto ayuda de salud para inmigrantes si usted no cuenta con un seguro médico y piensa que tiene síntomas de coronavirus o quizás no, pero quiere prevenir y estar protegido llame al 844-744-6452. Acceder a este programa no lo hace carga pública, además es financiado por el condado de Los Ángeles.