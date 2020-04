Inicia entrega de tarjetas 'Angeleno' a beneficiarios en Los Ángeles, incluyendo indocumentados

De acuerdo con las autoridades locales, la distribución se realizará en 16 puntos de la ciudad y las personas beneficiadas fueron informadas a través de correo electrónico, mensaje de texto o llamadas. Así mismo, los organizadores de la entrega de fondos advierten que no llaman a los beneficiarios para solicitar datos como números de seguro social y/o datos de identificación y piden a las personas que reciban este tipo de solicitud reportarlo de inmediato.

Si bien la ciudad no reveló a los medios las direcciones de los centros de distribución de las tarjetas, estos estarán custodiados por la Policía de Los Ángeles, y se pide a las personas que no fueron seleccionadas evitar visitarlos.

En solo tres días, al jueves 16 de abril, se recibieron 454,176 solicitudes, excediendo la capacidad de los fondos propuestos para la iniciativa. Y el alcalde aclaró que no hay fondos suficientes para cubrir la demanda.

Las personas que no recibirán la ayuda también fueron notificadas. "Enviaremos mensajes de texto y correos electrónicos a aquellos que no reciben tarjetas esta vez. Se hará de forma aleatoria, pero igual permanecerá en la lista y, a medida que recaudemos más dólares, podremos ponernos en contacto y brindarle más" , dijo Garcetti al cierre de la jornada de aplicaciones.

El dinero de la ‘Tarjeta Angeleno’ es de procedencia privada, y hace parte del fondo sin ánimo de lucro del alcalde. Siendo este un programa de la ciudad y no son fondos públicos, Garcetti dijo que es posible que las ayudas se extiendan para amparar a más personas necesitadas. "Cuanto más dinero recaudamos, más podemos dar" e invitó a otras personas a realizar sus donaciones. Eso hace posible que inmigrantes indocumentados puedan acceder a la asistencia sin problemas .

“La tarjeta es simple, no tiene costo al portador y es una asistencia con fondos privados”, dijo Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles durante su anuncio. “Por favor sepan que su estatus migratorio no será una pregunta en la solicitud”, enfatizó el alcalde Garcetti. Además, recordó que la información suministrada no será compartida con otras agencias.