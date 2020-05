Un insulto a los "dreamers" está entre los mensajes ofensivos de un candidato republicano al Congreso

“El contenido en cuestión en los canales de las redes sociales del Sr. Howze es decepcionante e inquietante", dijo el lider de la minoría republicana de la Cámara Baja, Kevin McCarthy en una declaración escrita. "La intolerancia y la retórica odiosa, en cualquier forma, no tienen lugar en el Partido Republicano . Estos mensajes son inaceptables y no reflejan al Sr. Howze con el que he interactuado brevemente."