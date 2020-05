“Ni a un animal se le trata así”: la denuncia contra policías tras golpiza a hispanos en El Monte, California

Protestan contra policías

La activista Patricia Chávez, de la agrupación Todos Somos Uno , dijo a Univision Noticias que los jóvenes no habían cometido ningún delito.

Durante la golpiza, detalló la activista, también había niños presentes, quienes no resultaron lesionados.

El drama de doña Elisa Aro

A la manifestación acudieron familiares de los detenidos como Elisa Aro quien dijo a Univision Noticias que no tenía los 2,500 dólares que le pedían como fianza para poder liberar a su hijo Pablo.

“A mi hijo lo agarraron, lo tumbaron, al piso, lo patearon, le dieron muchas patadas y al ver mi hija que lo estaban golpeando, ella corrió para que no la golpearan a ella y también la tumbaron; el golpe lo tiene en la espalda, ella está ahorita en el hospital”, dijo la señora Aro.

“Yo lo que pido es justicia. Yo no puedo pagar lo que me están pidiendo, no puedo pagar esa fianza. Yo estoy sola con él nomás”.