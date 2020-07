Autores de la Proposición 22 demandan al fiscal Becerra acusándolo de no ser imparcial frente a ellos

La oficina de Becerra dijo que " revisará y responderá en consecuencia según sea necesario " después de que se le entregue la demanda, reportó The San Francisco Chronicle .

¿Qué dice la demanda?

La demanda dice que Becerra no es imparcial porque demandó a Uber y Lyft en mayo por clasificación errónea del conductor. Aseguran que eso se percibe en la mala descripción de la Proposición 22 . Se pide que el lenguaje sea en la guía como el que Becerra escribió en enero, antes de presentar la demanda .

¿Qué dice la oposición a la Prop. 22?