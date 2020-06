Alcalde en California renuncia por supuesto error en mensaje racista

Stewart dijo que la palabra "buena" en ese correo electrónico fue transcrita por error. Explicó que dictó el correo electrónico sin darse cuenta de que sus palabras no habían sido grabadas con precisión al afirmar que creía que la policía local no había realizado disparos contra personas de minorías. Stewart dijo en Facebook que es "bien conocido" por tener dislexia, y con frecuencia utiliza texto de voz.

¿Por qué fue el error?

Stewart dijo que “no me tomé el tiempo para revisar lo que se grabó". "Absolutamente no dije eso. Lo que dije es y no creo que haya habido una persona de color asesinada por la policía, en contexto a Temecula o al condado de Riverside,” explico en su facebook.