¿Quiénes pueden recibir CalFresh?, el programa de alimentos gratis en California

Ahora más que nunca, los programas del gobierno como Calfresh son un gran apoyo para miles de familias en necesidad. En California , hasta 2019 funcionarios del programa reportaron que los inmigrantes calificados no solicitaban la ayuda por varios factores, uno de ellos era poner en riesgo a otros miembros de sus familias en condición de indocumentados . Sin embargo, autoridades aclaran que los datos de los solicitantes no son compartidos con agencias de inmigración .

Por otra parte, aclaran que recibir la ayuda no califica como " carga pública ".

¿Puedo aplicar si en mi hogar viven personas que califican y otras no?

Es común que un hogar incluya personas quienes califican y otras que no. Asegúrese de incluir a todos los miembros en su solicitud - CalFresh concederá beneficios solo a los miembros que califican. Solo se usa la información de los miembros del hogar para determinar elegibilidad para CalFresh. La oficina no está permitida compartir la información con el Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).