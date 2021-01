John Cornyn, el senador republicano por Texas que se negó a objetar el triunfo de Biden

El anuncio del senador por Texas, quien ocupa el puesto desde 2002 y ganó su cuarta reelección en noviembre, supone un quiebre con la postura de su compañera texano en la Cámara Alta de Estados Unidos: Ted Cruz , quien es uno de los nombres más destacados que sostienen que se opondrán a la certificación pese a que Donald Trump no mostró una evidencia para respaldar sus afirmaciones sobre un supuesto “fraude”. La sospecha sobre los resultados fue el motivo que llevó a una multitud a irrumpir con violencia en el Capitolio, en un episodio sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos y que causó la muerte de al menos cuatro personas.

En una carta dirigida a los texanos, Cornyn destacó que ha apoyado las peticiones de Trump para que se investigue supuestas irregularidades en las elecciones del 3 de noviembre , pero subraya que los resultados han sido ya certificados por todas las autoridades judiciales y no han podido ser probadas frente a múltiples demandas presentadas ante distintos tribunales, entre ellos la Suprema Corte de Estados Unidos.

Pese a que han pasado dos meses de la elección, Trump no dejó de insistir en supuestas “irregularidades” que ponen en duda su derrota, que en las cifras refleja la mayor diferencia en 12 años. El actual mandatario de Estados Unidos perdió la reelección con un 6% de diferencia (unos siete millones de votantes) y obtuvo 232 votos en el Colegio Electoral frente al presidente electo Joe Biden , que ganó 306.

Trump incluso continuó con las afirmaciones que no han sido respaldadas con evidencias en su última aparición previa a la segunda vuelta en las elecciones de Georgia , celebradas este martes.

"No basta con afirmaciones"

Cornyn , que ocupó la Fiscalía General de Texas entre 1999 y 2002 explica a los texanos que ha tomado esta decisión basado en su experiencia como juez. “Veo este proceso con la misma imparcialidad que hice en el tiempo en que me desempeñé como juez, basando mis decisiones en evidencias el tiempo que cumpló mi trabajo desde el banquillo”, escribió. El senador texano también fue miembro de la Suprema Corte texana entre 1991 y 1997.

“Así que, a menos que se presente evidencia nueva y sustentada con respecto a la elección en cada estado, no me opondré a la certificación de los resultados electorales de cada estados basado en alegatos que no están probados”, afirmó Cornyn. “No basta con afirmaciones, falta evidencia”.