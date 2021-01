"Un asalto a la democracia estadounidense”, León Krauze analiza la invasión al Capitolio

"Lo que estamos viendo el día de hoy en la capital del país no es otra cosa que un asalto a la democracia estadounidense ", dijo el presentador de Noticias Univision 34, León Krauze.

"Es un acto inédito lo que ocurrió esta tarde en Washington DC, después de que el presidente Donald Trump, durante un enorme meeting allá en Washington, volviera a insistir que ha sido víctima de un fraude electoral. No hay evidencia, y no está de más recordarlo, no hay ninguna evidencia de ese supuesto fraude del que habló el presidente Trump el día de hoy, dijo Krauze".