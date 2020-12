Partido Republicano de Texas acusa a grupos a favor del aborto legal de “trabajar con satánicos”

Los republicanos en Texas hacen alusión a los supuestos vínculos de Planned Parenthood con satánicos puesto que una mujer anónima que se identificó como Mary Doe puso un recurso en contra de las restricciones al aborto ante la Corte Suprema de Missouri. La mujer dijo que pertenecía al Templo Satánico de Salem, con sede en Massachussetts, y alegó que la ley de Missouri atentaba contra sus creencias, afirmación que fue desechada por el máximo tribunal del estado sureño en noviembre de 2019, de acuerdo con Associated Press. El Templo Satánico de Salem, no obstante, interpreta a Satán como una metáfora de la opresión. El único vínculo entre esta mujer y Planned Parenthood es que las dos partes se opusieron a esta ley el año pasado, y no hay relación directa comprobada entre los dos grupos.