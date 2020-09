Corte de apelaciones de Arizona restablece ley que permite ocultar nombres de contribuyentes a las campañas

Los jueces, en una decisión unánime, dijeron este martes que la legislatura controlada por los republicanos estaba en su derecho de decidir que cualquier grupo que el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) haya clasificado como sin fines de lucro no tiene que revelar sus donantes, incluso si usa el dinero para financiar gastos independientes, para elegir o rechazar candidatos.

Ese cambio anuló la capacidad de la Comisión de Elecciones Limpias de Ciudadanos creada por los votantes para determinar si el grupo era realmente una organización benéfica o solo un comité de acción política ligeramente disfrazado. Los PAC tienen que revelar a los donantes, informó The Arizona Capital Times

Los jueces de apelación dijeron que los legisladores no tenían derecho a limitar la Comisión de Elecciones Limpias a vigilar solo los gastos independientes realizados en nombre de los candidatos que aceptan financiamiento público. Esto preserva el derecho de la comisión conformada por cinco miembros a exigir la divulgación de todo el dinero gastado en todos los candidatos, financiados públicamente o no, incluso ya no pueden obligar a informar sobre la fuente original de esos dólares.