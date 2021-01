Legisladores de Arizona niegan su participación en los ataques al Capitolio y se rehusan a publicar sus registros telefónicos

Dos legisladores de Arizona que estuvieron en el Capitolio de Estados Unidos el día en que fue asaltado por una turba incitada por el expresidente Donald Trump a principios de este mes no proporcionarán correos electrónicos ni mensajes de texto sobre su viaje a Washington, D.C.

The Arizona Republic solicitó a la Cámara de Representantes del estado el reporte de los mensajes de texto del representante republicano de Oro Valley Mark Finchem y el entonces representante republicano de Glendale, Anthony Kern, bajo las leyes de registros públicos.

A través de un abogado privado, y no de la Cámara, ambos legisladores respondieron que no entregarían ningún registro que esté en sus "dispositivos personales", argumentando que estos no son registros públicos.