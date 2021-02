La ciudad de Phoenix tendrá elecciones en marzo y pronto enviará las boletas por correo

En el Distrito 3

García le dijo a The Republic que se concentraría en "contratar más policías, reparar todas nuestras calles y arreglar todos los baches en la ciudad de Phoenix, traer una sólida responsabilidad fiscal a nuestra ciudad y limpiar nuestras calles".

The Republic describió sus publicaciones en línea sobre una revolución en los días previos al motín del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Distrito 7: nuevas en la política llegados Ansari y Estela

Yassamin Ansari

Dijo que su experiencia profesional y su estilo de liderazgo la distinguen de su oponente de ella, incluido su trabajo de ella en la ONU "para frenar la crisis climática". "Esta experiencia educativa y profesional única me ha proporcionado una comprensión poderosa de cómo administrar a las partes interesadas con diversas perspectivas para hacer las cosas", dijo a The Republic .

Cinthia Estela

Esta es la guía para votar en las elecciones al concejo

Puede hacerlo llamando al 602-261-8683, use el sistema de retransmisión 7-1-1 o envíe un correo electrónico a phoenixelections@phoenix.gov .

Esto es lo que debe saber si está pensando votar en persona

Pueden votar en la alcaldía de Phoenix del 10 de febrero al 5 de marzo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o pueden votar en cualquiera de los 12 centros de votación que estarán abiertos en toda la ciudad en los días previos a las elecciones (no hay lugares de votación asignados).

Los centros estarán abiertos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. el sábado 6 de marzo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m, el lunes 8 de marzo y martes 9 de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.