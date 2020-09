Biden aventaja a Trump entre latinos de Arizona, según encuesta de Univision Noticias

De acuerdo con los participantes de la encuesta, el 53% desaprueban la gestión del presidente Donald Trump y el 56% de los arizonenses no está de acuerdo en la manera como manejó la pandemia.

Joe Biden en Arizona

La imagen del exvicepresidente Joe Biden en Arizona la ven muy positiva el 27% de los residentes del estado, algo favorable el 35% y no favorable el 17%. Al presidente Trump no le va muy bien entre los latinos, pues el 59% dijo no tener una imagen muy favorable de él, el 12% tiene una opinión favorable y el 13% algo favorable.