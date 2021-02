Una decena de propuestas de restricción al aborto son respaldadas por republicanos en la Legislatura de Arizona

"Los votantes de Arizona hablaron en noviembre y eligieron mayorías que han profesado ser pro-vida en la Cámara y el Senado", dijo a The Arizona Republic Cathi Herrod, directora de políticas del Center for Arizona Policy, líder en el cabildeo antiaborto del estado. "Tenemos muchas esperanzas sobre esta sesión".

De acuerdo con un reporte publicado por The Arizona Republic, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Mesa Rusty Bowers, no está de acuerdo, porque aún no ha asignado el proyecto de ley a ningún comité. El gobernador Doug Ducey también ha dejado en claro que apoya el acceso al aborto cuando un embarazo es resultado de una violación o incesto, y el proyecto de ley no incluye esas excepciones.