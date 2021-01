Congresista Raúl Grijalva pide la suspensión de su colega republicano Paul Gosar luego de los disturbios del Capitolio

Todavía no es claro si se están llevando acabo investigaciones formales a Gosar y los otros representantes que fueron denunciados por su participación.

Minutos antes de que la turba ingresara al Capitolio, Gosar se dirigió a los grupos que apoyaban al expresidente Donald Trump para afirmar que había fraude electoral. En las semanas previas a ese día, Gosar utilizó en varias ocasiones las redes sociales para promocionar las manifestaciones de "Stop the Steal" en Arizona y Washington, D.C., y afirmó que la victoria del presidente Joe Biden fue "ilegítima".

Fueron precisamente tres de los hermanos del representante republicano quienes pidieron que fuera expulsado del Congreso , informó The Arizona Republic , ellos culpan al congresista por supuestamente ayudar a incitar los violentos disturbios en el Capitolio.

"No abordar directamente el comportamiento del representante Gosar antes y durante los eventos del 6 de enero derramaría sal en esas heridas y haría que el Comité Republicano de la Cámara de Representantes fuera cómplice de sus acciones hacia él", escribió Grijalva a McCarthy=, republicano de Califoria. "Me uno a usted y a la mayoría de los estadounidenses para dar la bienvenida al llamado del presidente (Joe) Biden a la unidad y la curación de las divisiones, pero no podemos curar sin rendir cuentas".