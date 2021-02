Una nueva esperanza para los estudiantes indocumentados, propuesta de ley permitiría el acceso a los costos de las matrículas estatales

Esta es la historia del dreamer Diego Acevedo

"Soy un estudiante indocumentado y estamos trabajando para que pase esta ley que quite la restricción de tener costos bajos para las matrículas", dijo a Univision Arizona Acevedo. "Yo me di cuenta hace dos años que no podía tener la ayuda que tienen mis compañeros, cuando supe me quede triste y confundido, no entendí porque yo que he dado todo para mi educación y ayudar a mi familia no tengo las oportunidades que mis amigos tienen".