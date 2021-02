La campaña de Trump pagó a representante de Arizona $6,000 para intentar revertir los resultados de las elecciones, señala reporte

Sin embargo, el representante Finchem dijo que el pago era un reembolso "por los costos de control de multitudes y seguridad" en una reunión que convocó en un hotel del centro de Phoenix el 30 de noviembre con el abogado del presidente, Rudy Giuliani, otros legisladores republicanos y participantes en la que se discutieron "irregularidades" durante la elección, reportó The Arizona Republic . Ninguna de las demandas presentadas tuvo resultado positivo en las cortes.n

Los legisladores están obligados a revelar todos los negocios en los que tienen un puesto o una relación fiduciaria. En un correo electrónico enviado a The Arizona Republic, el legislador no abordó por qué la compañía no figura en su divulgación financiera más reciente, que cubría todo 2020.