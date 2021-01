Denuncian participación de congresistas de Arizona en la organización de eventos pro Trump en Washington DC

Unas escenas de caos que conmocionaron no solo al país sino al mundo. Pero ha surgido cuestionamientos: por qué la policía se demoró tanto en actuar.

El periodista investigativo Jason Paladino publicó un tuit con un video del director de la organización nacional 'Stop the Stel’ Ali Alexander, un grupo que impulsa las afirmaciones infundadas del presidente Trump de que las elecciones presidenciales fueron "robadas". En el video explica la organización de uno de los eventos que se convirtieron en una insurrección y menciona que cuenta con el apoyo de los representantes de Arizona Paul Gosar , Andy Biggs y de Alabama Mo Brooks.

"No rechazo esto", dijo Alexander mientras estaba de pie afuera con el edificio del Capitolio al fondo, reportó Newsweek. "No denuncio esto. Esto parece completamente pacífico, parece, hasta ahora. Y hay un par de agitadores que obviamente no apoyo".