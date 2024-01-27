Yailin la Mas Viral

Yailin lanza advertencia al Ministerio Público ante posible apelación por la libertad de Tekashi

La jueza dictó como medida de coerción la libertad bajo fianza para 6ix9ine. Sin embargo, la fiscal a cargo del caso declaró que apelarán porque consideran que Yailin y Cattleya "están en peligro".

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Tekashi le da las gracias a Yailin tras salir de la cárcel: esto dijo al quedar en libertad

Luego de que la jueza Faustina Veloz dictara libertad bajo fianza para Tekashi 6ix9ine el 25 de enero, el Ministerio Público informó, a través de la fiscal Rosalba Ramos, que apelará la decisión de la magistrada sobre las medidas de coerción para el rapero.

Yailin La Más Viral reaccionó ante las declaraciones y lanzó una advertencia a la fiscalía.

PUBLICIDAD

Yailin afirma que le 'sembrarían' drogas a Tekashi para inculparlo

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, emitió un comunicado de prensa para reprobar la posible apelación del Ministerio Público, así como también, para exponer que recibió un mensaje donde le advertían que le 'sembrarían' drogas a Tekashi para inculparlo.

Más sobre Yailin la Mas Viral

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Yailin La Más Viral se somete a otra cirugía estética para verse "más natural"
1 mins

Yailin La Más Viral se somete a otra cirugía estética para verse "más natural"

Univision Famosos
¿Yailin La Más Viral mintió? Juan Luis Guerra desmiente haberle regalado tenis de edición limitada
2 mins

¿Yailin La Más Viral mintió? Juan Luis Guerra desmiente haberle regalado tenis de edición limitada

Univision Famosos
Hijas de famosas que viven rodeadas de lujos: sus mamás les dan una glamurosa vida
3 mins

Hijas de famosas que viven rodeadas de lujos: sus mamás les dan una glamurosa vida

Univision Famosos
¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda
2 mins

¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda

Univision Famosos
Yailin se somete a tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos: esto habría pagado
2 mins

Yailin se somete a tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos: esto habría pagado

Univision Famosos
Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin
1 mins

Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin

Univision Famosos
Tekashi involucra a Nodal en su escándalo con Yailin por esta contundente razón
2 mins

Tekashi involucra a Nodal en su escándalo con Yailin por esta contundente razón

Univision Famosos

"Era de conocimiento nuestro desde hace días que existía una trama en contra mía (…) Recibí un mensaje a través de Instagram en el cual decían que tuviera cuidado, que pretendían simular un allanamiento en mi casa o en mi vehículo para poner mucha droga y culpar a mi pareja, Daniel Hernández, por la droga encontrada y así apresarnos por tiempo indefinido, pero nunca imaginé que escogerían como punta de lanza a la Fiscalía del Distrito Nacional y menos un proceso por violencia intrafamiliar", narró.

Yailin pide acatar la medida de coerción para Tekashi

Jorgina aseveró que en la audiencia de medida de coerción: "manifesté de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión, coacción o amenaza, que no me siento amenazada y menos en peligro por parte de mi actual pareja consensuada, el señor Daniel Hernández".

También, señaló que nunca dio autorización a su madre, Wanda Díaz, para interponer ningún tipo de denuncia en contra de Tekashi utilizando su nombre.

La dominicana dejó claro que es mayor de edad y está "en pleno uso de sus facultades", por lo que no necesita que nadie "haga instancias y procedimientos en contra de 6ix9ne".

La Más Viral externó su sorpresa ante las declaraciones que la fiscal Rosalba Ramos dio a Diario Libre el 26 de enero, respecto a la posible apelación que interpondrán, alegando que la medida de coerción para el rapero " pone en peligro mi vida y la de mi hija, así como la de los supuestos testigos".

PUBLICIDAD

Yailin lanza advertencia al Ministerio Público

" Advierto a la fiscal del Distrito Nacional, la señora Rosalba Ramos, así como a cualquier fiscal de cualquier departamento del Ministerio Público, que se abstengan de dar declaraciones en los medios de comunicación, así como también de utilizar en actos u actuaciones procesales mi nombre o la figura de mi hija menor de edad como si fuésemos víctimas de violencia intrafamiliar".

Señaló que de continuar con esa práctica dará instrucciones a su equipo de abogados para que "procedan por todas las vías de derecho necesaria", finalizó en su comunicado de prensa.

Comunicado de prensa de Yailin La Más Viral.
Comunicado de prensa de Yailin La Más Viral.
Imagen Yailin La Más Viral
Relacionados:
Yailin la Mas ViralTekashi 6ix9ineRepública DominicanaCelebridadesFamososYailín La más viral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD