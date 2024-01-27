Yailin lanza advertencia al Ministerio Público ante posible apelación por la libertad de Tekashi

Video Tekashi le da las gracias a Yailin tras salir de la cárcel: esto dijo al quedar en libertad

Luego de que la jueza Faustina Veloz dictara libertad bajo fianza para Tekashi 6ix9ine el 25 de enero, el Ministerio Público informó, a través de la fiscal Rosalba Ramos, que apelará la decisión de la magistrada sobre las medidas de coerción para el rapero.

Yailin La Más Viral reaccionó ante las declaraciones y lanzó una advertencia a la fiscalía.

Yailin afirma que le 'sembrarían' drogas a Tekashi para inculparlo

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, emitió un comunicado de prensa para reprobar la posible apelación del Ministerio Público, así como también, para exponer que recibió un mensaje donde le advertían que le 'sembrarían' drogas a Tekashi para inculparlo.

"Era de conocimiento nuestro desde hace días que existía una trama en contra mía (…) Recibí un mensaje a través de Instagram en el cual decían que tuviera cuidado, que pretendían simular un allanamiento en mi casa o en mi vehículo para poner mucha droga y culpar a mi pareja, Daniel Hernández, por la droga encontrada y así apresarnos por tiempo indefinido, pero nunca imaginé que escogerían como punta de lanza a la Fiscalía del Distrito Nacional y menos un proceso por violencia intrafamiliar", narró.

Yailin pide acatar la medida de coerción para Tekashi

Jorgina aseveró que en la audiencia de medida de coerción: "manifesté de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión, coacción o amenaza, que no me siento amenazada y menos en peligro por parte de mi actual pareja consensuada, el señor Daniel Hernández".

También, señaló que nunca dio autorización a su madre, Wanda Díaz, para interponer ningún tipo de denuncia en contra de Tekashi utilizando su nombre.

La dominicana dejó claro que es mayor de edad y está "en pleno uso de sus facultades", por lo que no necesita que nadie "haga instancias y procedimientos en contra de 6ix9ne".

La Más Viral externó su sorpresa ante las declaraciones que la fiscal Rosalba Ramos dio a Diario Libre el 26 de enero, respecto a la posible apelación que interpondrán, alegando que la medida de coerción para el rapero " pone en peligro mi vida y la de mi hija, así como la de los supuestos testigos".

Yailin lanza advertencia al Ministerio Público

" Advierto a la fiscal del Distrito Nacional, la señora Rosalba Ramos, así como a cualquier fiscal de cualquier departamento del Ministerio Público, que se abstengan de dar declaraciones en los medios de comunicación, así como también de utilizar en actos u actuaciones procesales mi nombre o la figura de mi hija menor de edad como si fuésemos víctimas de violencia intrafamiliar".

Señaló que de continuar con esa práctica dará instrucciones a su equipo de abogados para que "procedan por todas las vías de derecho necesaria", finalizó en su comunicado de prensa.