Christian Nodal “¿Nunca me vas a dejar?”: hija de Cazzu y Nodal estaría “viviendo” con estos “sentimientos” La cantante habría revelado los “sentimientos” con los que estaría “creciendo” su hija Inti en el extenso texto que compartió en medio de la polémica por la canción de Rauw Alejandro, donde éste menciona a Nodal y a su “fama de alma enamorada”.



Cazzu habría revelado los sentimientos con los que estaría creciendo su hija Inti en torno a Christian Nodal en medio del drama por la canción de Rauw Alejandro, donde éste habría hecho referencia a cómo sucedió la relación del sonorense con Ángela Aguilar luego de separarse de la argentina.

En el extenso texto compartido en la plataforma de Substack, Cazzu declaró que la “verdadera víctima” del conflicto tenía “una cara regordeta y una piel tersa”. Aunque no mencionó su nombre, dejó entrever que se trataría de Inti.

“Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar”, dijo el 24 de febrero.

“Le contesto con la verdad mientras sonrió y mucho! Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de… ‘¿nunca me vas a dejar?’, un lenguaje que se funda, la voz de un ángel. Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve”, insistió.

Cazzu habría expuesto lo que siente Inti tras no convivir por meses con Nodal. Imagen Cazzu / Substack

La tajante respuesta de Nodal a Cazzu sobre los “sentimientos” de su hija

Aunque Julieta Cazzuchelli no hizo más comentarios sobre los aparentes “sentimientos” de Inti, sus palabras llegaron a Christian Nodal, quien en su canal de difusión de Instagram dijo que “no podía soportar” que “su hija” estuviera “creciendo y viviendo con esos sentimientos”.

“Discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos”, expuso la noche del 24 de febrero.

“Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono”, agregó.

La postura de Nodal tras mensaje de Cazzu. Imagen Nodal / Instagram



Christian Nodal cerró su mensaje asegurando que la única vía que le queda es “esperar la justicia”.