Rauw Alejandro Rauw Alejandro y Jhayco reaccionan: hablan sobre Cazzu y "Rosita", tema que inició el drama con Nodal Rauw Alejandro y Jhayco externaron su postura sobre la polémica que ha causado el tema "Rosita", el cual generó una aparente tiradera entre Cazzu y Christian Nodal.



Rauw Alejandro y Jhayco, el compositor de "Rosita", rompieron el silencio y expusieron su postura sobre la polémica que ha desatado la canción, la cual incluye la frase "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal" que ha causado una aparente tiradera entre Cazzu y Nodal.

Rauw Alejandro externa su cariño a Cazzu

La controversia comenzó porque Cazzu publicó un texto en el que, sin mencionar nombres, habría reaccionado a la canción de Rauw Alejandro, con quien tiene una amistad.

"Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación", escribió la argentina.

El 25 de febrero el cantante puertorriqueño emitió su postura "con toda honestidad" sobre la polémica a través de la red social X.

" En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre", escribió al inicio del post.

¿Rauw Alejandro se "burló" de Nodal?

La controversia creció cuando Christian Nodal reaccionó en un extenso mensaje donde dice que la frase es una "burla" a su vida sentimental.

"Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo, a mi historial público de enamorarme sin miedo y hasta de manera impulsiva. Me atrevo a decir que incluso va en tono de burla hacia mi fama de alma enamorada".

Sobre esto, Rauw Alejandro también aclaró la situación: ""Rosita" es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo. Sobre 'la barra'… No la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta", escribió el puertorriqueño.

Rauw Alejandro expone su postura sobre la polémica que ha provocado el tema "Rosita". Imagen Rauw Alejandro/X

Rauw Alejandro hace petición

Ante el debate que ha provocado el tema, Rauw Alejandro reflexionó sobre lo complicado que es ser una figura pública.

"Sé que estar en el ojo público expone demasiado, y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa".

Ante esto, pidió a los medios de comunicación y al 'fandom' que " no saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión. Paz y amor", finalizó en su mensaje.

Jhayco habla de la canción que escribió

Jesús M. Nieves Cortés, nombre real de Jhayco, también reaccionó a la polémica y lamentó la guerra de sexos que "Rosita" ha provocado.

El cantautor considera "injusto el señalamiento" a quienes participan en el tema y "como han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Christian Nodal se dejó y luego se casó rápido".

El puertorriqueño aseguró que " en ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada, ya que todos los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán".

Jhayco mostró su respeto hacia las mujeres y finalizó su mensaje enviándole buenos deseos a la cantante argentina: "Éxito y felicidades a Cazzu por su nueva gira y nuevo álbum 'Latinaje'. Aquí no hay rencor, hay amor pa’ to el mundo".