Christian Nodal

Cazzu habla de su ex, Bad Bunny, tras presunta acusación de Nodal: “Era ‘imperdonable’”

La argentina se refirió al boricua, con quien salió en 2018, a horas de que el sonorense la criticara. Ella reveló si ha estado en contacto con ‘El Conejo Malo’.

Por:Dayana Alvino
Video Nodal niega “abandono” a su hija, le exige pruebas a Cazzu y lanza nuevas acusaciones

Cazzu se refirió a su ex Bad Bunny a horas de que sus nombres formaran parte de una nueva polémica tras un mensaje que lanzó Christian Nodal.

La trapera estuvo presente este miércoles en el podcast ‘Tapados de Laburo’, donde le preguntaron al respecto de su participación especial en el concierto que ‘El Conejo Malo’ dio en un recinto de Buenos Aires, Argentina, el pasado 14 de febrero.

Julieta, nombre real de la artista, narró que fue el equipo del boricua el que la contactó para invitarla a formar parte del espectáculo interpretando uno de sus temas, ‘Con otra’.

“La verdad es que Benito es un tipazo”, dijo ella sobre ‘El Conejo Malo’, con quien sostuvo un romance en 2018.

¿Cazzu ha seguido en contacto con Bad Bunny?

En esta misma oportunidad, uno de los conductores del programa le cuestionó a Cazzu acerca de “su relación” con Bad Bunny.

“Nosotros, la última vez que nos vimos pasaron muchos años y yo también le… como nos perdimos”, aseguró.

“Cada uno empieza a hacer su vida”, agregó, negando que “cada tanto” se hayan escrito para, por ejemplo, felicitarse por sus cumpleaños.

La intérprete de ‘La cueva’ indicó que hace tiempo que no hablaba con Benito: “Ni sabíamos nada el uno del otro, más de lo que yo sé de él obviamente, que lo vemos por todos lados”.

Ella detalló que se saludó con el cantautor “un ratito antes” de que se encontraran sobre el escenario en el Estadio Monumental: “Lo cual fue muy agradable”.

“Él sigue siendo un chavón copado, como lo fue siempre y nada, como cercano, como un pibe que… qué se yo, como nosotros”, externó.

¿Christian Nodal acusó a Bad Bunny de haberle hecho algo “imperdonable” a Cazzu?

La tarde de este 24 de febrero, Christian Nodal publicó en su canal de difusión de Instagram una serie de mensajes abordando la polémica en torno a la mención sobre él que hizo Rauw Alejandro en su copla ‘Rosita’.

El sonorense reaccionó a la ‘Tiradera’ de Cazzu, quien presumiblemente reprochó al puertorriqueño por lo que hizo y afirmó que la “verdadera víctima” del “abandono” del compositor mexicano es su hija Inti.

Debido a sus palabras, Nodal criticó a ‘La Jefa’: “Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que seguramente no contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”.

Según Apple Music, Bad Bunny es parte de quienes compusieron dicho tema. Su crédito en la plataforma aparece como, “Lírica”.

Por esa razón, en redes sociales de inmediato comenzó a especularse que, en su misiva, Christian estaría señalando a Benito como el que le habría hecho algo a Cazzu que no le perdonaría.

