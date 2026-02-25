Cazzu

Pati Chapoy le pide a Cazzu que se quede “calladita” tras conflicto con Nodal: “Atiende a tu hija”

La periodista mexicana se pronunció sobre la polémica que envuelve a Cazzu y Christian Nodal luego de que ella reaccionara a la nueva canción de Rauw Alejandro en la que hace alusión a cómo sucedió la relación del sonorense con Ángela Aguilar luego de separarse de la argentina.

Video ¿Qué desató la nueva pelea entre Nodal y Cazzu? Este es el origen del drama

Pati Chapoy le pidió a Cazzu que se quedara “calladita” en medio del nuevo drama que protagoniza con Christia Nodal tras el estreno de la nueva canción de Rauw Alejandro, donde éste habría hecho referencia a cómo sucedió la relación del sonorense con Ángela Aguilar luego de separarse de la argentina.

¿Qué le dijo Pati Chapoy a Cazzu?

Durante la transmisión de ‘Ventaneando’ del miércoles 25 de febrero, la periodista mexicana acusó a Cazzu de, supuestamente, aprovecharse de “su situación emocional” para darse a conocer, luego de exponer los mensajes en los que Nodal negó haber abandonado a su hija.

“Yo no sé por qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”, expuso.

“No le quito el mérito que tiene con lo que hace, pero ella se ha dedicado a hacer exactamente lo que en este momento le molesta de otros”, agregó.

En el debate que sostenía con el resto de sus colaboradores, Pati Chapoy especuló sobre la que pudo haber sido la reacción de Nodal, quien, para ella, “se atacó de risa” luego de escuchar la canción de Rauw Alejandro y en ese sentido, le envió un contundente mensaje a la trapera.

“Cazzu, ya quédate calladita, mamacita, atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya… pero quiere más”, dijo en referencia al pleito legal que sostiene con Nodal por la manutención de Inti.

“Sabes lo que siento de Cazzu, que está en Libertad Lamarque, esta actriz argentina (…) que de todo lloraba… al fin argentina, qué barbaridad”, sentenció.

