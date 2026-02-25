Christian Nodal Nodal acusa a Cazzu de usar desacuerdo sobre su hija para “promocionar una gira”: “Me parte el corazón” El cantante hizo una serie de señalamientos con respecto a la negociación por la custodia de Inti que tuvo con la artista argentina. Él asevera que ella no le “permite” ver a la pequeña y que utilizó la situación para dar a conocer su 'tour' de conciertos.



Video Nodal niega “abandono” a su hija, le exige pruebas a Cazzu y lanza nuevas acusaciones

Christian Nodal lanzó nuevas acusaciones en contra de Cazzu luego de que ella compartiera un mensaje en el que reveló el sentir de la hija que procrearon, Inti.

La mañana de este 24 de febrero, la trapera difundió un texto titulado ‘Tiradera’, en el que presuntamente reaccionó al hecho de que Rauw Alejandro mencionara al sonorense en su canción ‘Rosita’.

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, se escucha en la copla, recordando que este contrajo nupcias con Ángela Aguilar sólo 15 días después de iniciar su romance.

En su reflexión, la argentina habla del “abandono” y afirma: “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”.

Sin mencionarla por su nombre, Julieta, nombre real de la artista, reveló que Inti le hace preguntas como, “¿Nunca me vas a dejar?”.

“Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve”, apuntó.

Nodal acusa a Cazzu de utilizar su desacuerdo sobre su hija

A horas de que el mensaje de Cazzu se volviera tema de conversación en redes, Christian Nodal envió a su canal de difusión en Instagram una serie de misivas en las que la señala fuertemente.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, expresó.

El cantautor aseveró que en “las mediaciones” que tuvo por la custodia de Inti con su ex, en Argentina, ella hizo “peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé”, por lo que “no hubo arreglo”.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba”, alegó.

‘La Jefa’, como la llaman, ventiló en septiembre de 2025, en el podcast ‘Se regalan dudas’, que Christian supuestamente no le firmó la autorización legal para que pudiera llevarse a su pequeña fuera de Argentina.

De acuerdo con Billboard, anunció en diciembre de ese mismo año que su ‘tour’ por Estados Unidos arrancaría en abril de 2026.

Nodal afirma que “no existe ni un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes” e imputa a Cazzu.

“Me encantaría que se mostraran las pruebas de cada acusación que ha hecho. Tantos métodos que existen para promocionar una gira… Ojalá pronto se acabe esta telenovela”, manifestó.

Nodal revela sentir “dolor” por su hija

En este mismo sentido, Christian Nodal puntualizó que fue “ante la falta de acuerdo” por la guarda de Inti que decidió llevar a juicio a Cazzu en México.

“La misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y se establezca una cifra de manutención clara”, expuso.

Él aseguró que la compositora “sacó de contexto” su proceder y “señaló que la demanda era por dinero”, el cual, sí le daba para el sustento de su primogénita.

“No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”, criticó.

El intérprete de ‘Adiós amor’ denunció que supuestamente “las pocas oportunidades reales” que ha tenido para ver a Inti “ni siquiera fueron respondidas”.

“Y discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos”, confesó.

Finalmente, él externó que está esperando “la justicia”: “Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono”.