Christian Nodal

Nodal acusa a Cazzu de usar desacuerdo sobre su hija para “promocionar una gira”: “Me parte el corazón”

El cantante hizo una serie de señalamientos con respecto a la negociación por la custodia de Inti que tuvo con la artista argentina. Él asevera que ella no le “permite” ver a la pequeña y que utilizó la situación para dar a conocer su 'tour' de conciertos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Nodal niega “abandono” a su hija, le exige pruebas a Cazzu y lanza nuevas acusaciones

Christian Nodal lanzó nuevas acusaciones en contra de Cazzu luego de que ella compartiera un mensaje en el que reveló el sentir de la hija que procrearon, Inti.

La mañana de este 24 de febrero, la trapera difundió un texto titulado ‘Tiradera’, en el que presuntamente reaccionó al hecho de que Rauw Alejandro mencionara al sonorense en su canción ‘Rosita’.

PUBLICIDAD

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, se escucha en la copla, recordando que este contrajo nupcias con Ángela Aguilar sólo 15 días después de iniciar su romance.

En su reflexión, la argentina habla del “abandono” y afirma: “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”.

Sin mencionarla por su nombre, Julieta, nombre real de la artista, reveló que Inti le hace preguntas como, “¿Nunca me vas a dejar?”.

“Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve”, apuntó.

Nodal acusa a Cazzu de utilizar su desacuerdo sobre su hija

A horas de que el mensaje de Cazzu se volviera tema de conversación en redes, Christian Nodal envió a su canal de difusión en Instagram una serie de misivas en las que la señala fuertemente.

Más sobre Christian Nodal

Nodal estalla contra Cazzu: le pide no involucrar a su hija tras polémica por canción de Rauw Alejandro
4 mins

Nodal estalla contra Cazzu: le pide no involucrar a su hija tras polémica por canción de Rauw Alejandro

Univision Famosos
¿Cazzu estalla contra Rauw Alejandro por canción donde menciona a Nodal? Los polémicos mensajes
0:49

¿Cazzu estalla contra Rauw Alejandro por canción donde menciona a Nodal? Los polémicos mensajes

Univision Famosos
Nodal se pronuncia a días de tiroteo y en medio de ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’
2 mins

Nodal se pronuncia a días de tiroteo y en medio de ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’

Univision Famosos
Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años
2 mins

Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años

Univision Famosos
Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho
3 mins

Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock”
3 mins

Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock”

Univision Famosos
Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho
1 mins

Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas

Univision Famosos
Renuncia de abogados de Nodal habría provocado ruptura entre él y sus padres, reportan
2 mins

Renuncia de abogados de Nodal habría provocado ruptura entre él y sus padres, reportan

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar mandan regalo a Nadia Ferreira por embarazo con Marc Anthony: ella lo presume
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar mandan regalo a Nadia Ferreira por embarazo con Marc Anthony: ella lo presume

Univision Famosos

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, expresó.

El cantautor aseveró que en “las mediaciones” que tuvo por la custodia de Inti con su ex, en Argentina, ella hizo “peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé”, por lo que “no hubo arreglo”.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba”, alegó.

‘La Jefa’, como la llaman, ventiló en septiembre de 2025, en el podcast ‘Se regalan dudas’, que Christian supuestamente no le firmó la autorización legal para que pudiera llevarse a su pequeña fuera de Argentina.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Billboard, anunció en diciembre de ese mismo año que su ‘tour’ por Estados Unidos arrancaría en abril de 2026.

Nodal afirma que “no existe ni un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes” e imputa a Cazzu.

“Me encantaría que se mostraran las pruebas de cada acusación que ha hecho. Tantos métodos que existen para promocionar una gira… Ojalá pronto se acabe esta telenovela”, manifestó.

Nodal acusa a Cazzu de usar su desacuerdo sobre su hija para promocionar su gira.
Nodal acusa a Cazzu de usar su desacuerdo sobre su hija para promocionar su gira.
Imagen Nodal/Instagram

Nodal revela sentir “dolor” por su hija

En este mismo sentido, Christian Nodal puntualizó que fue “ante la falta de acuerdo” por la guarda de Inti que decidió llevar a juicio a Cazzu en México.

“La misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y se establezca una cifra de manutención clara”, expuso.

Él aseguró que la compositora “sacó de contexto” su proceder y “señaló que la demanda era por dinero”, el cual, sí le daba para el sustento de su primogénita.

“No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”, criticó.

El intérprete de ‘Adiós amor’ denunció que supuestamente “las pocas oportunidades reales” que ha tenido para ver a Inti “ni siquiera fueron respondidas”.

“Y discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos”, confesó.

Finalmente, él externó que está esperando “la justicia”: “Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono”.

Nodal afirma que tiene "dolor" por saber que su hija "está creciendo y viviendo con esos sentimientos".
Nodal afirma que tiene "dolor" por saber que su hija "está creciendo y viviendo con esos sentimientos".
Imagen Christian Nodal/Instagram
Relacionados:
Christian NodalCazzuPolémicaEscándalosInti González CazzuchelliFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX